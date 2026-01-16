PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Aggressiver 39-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (15.01.2026) einen 39 Jahre alten Mann am Arnulf-Klett-Platz festgenommen, der Widerstand geleistet und einen Beamten angegriffen haben soll. Die Beamten wollten den Mann gegen 20.30 Uhr kontrollieren, da sie Betäubungsmittel bei ihm vermuteten. Er weigerte sich, sich auszuweisen und sollte deshalb nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hierbei habe er die Polizeibeamten bedroht und beleidigt, weshalb er zu einer Polizeidienststelle verbracht werden sollte. Im Fahrzeug soll der Tatverdächtige einem 29 Jahre alten Polizisten in den Arm gebissen haben. Bei der zuvor durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten eine kleine Menge weißes Pulver. Um welche Substanz es sich hierbei handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 39 Jahre alte Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (16.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart

