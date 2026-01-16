POL-S: Stadtbahnen beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (16.01.2026) in der Werastraße einer 21-Jährigen an das Gesäß gefasst. Die Frau fuhr gegen 14.50 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U1 stieg an der Haltestelle Stöckach aus. Der Unbekannte, der sich auch in der Stadtbahn befand, folgte ihr zunächst in einen Lebensmittelmarkt und anschließend in die Werastraße. Hier fragte er die Frau nach dem Weg und fasste ...

