POL-S: Stadtbahnen beschädigt - Zeugen gesucht
Stuttgart-Vaihingen (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (11.01.2026) mehrere Stadtbahnen der Linie U14 beschädigt. Die Schäden an den Scheiben entstanden mutmaßlich zwischen 23.00 Uhr und 01.30 Uhr während der Fahrt zwischen den Haltestellen Vaihingen Schillerplatz und Bahnhof Vaihingen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Ein Zeuge meldete gegen 23.30 Uhr einem Stadtbahnfahrer der Linie U14 die Beschädigungen. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.
