PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahnen beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (11.01.2026) mehrere Stadtbahnen der Linie U14 beschädigt. Die Schäden an den Scheiben entstanden mutmaßlich zwischen 23.00 Uhr und 01.30 Uhr während der Fahrt zwischen den Haltestellen Vaihingen Schillerplatz und Bahnhof Vaihingen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Ein Zeuge meldete gegen 23.30 Uhr einem Stadtbahnfahrer der Linie U14 die Beschädigungen. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 13:06

    POL-S: Ans Gesäß gefasst - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (16.01.2026) in der Werastraße einer 21-Jährigen an das Gesäß gefasst. Die Frau fuhr gegen 14.50 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U1 stieg an der Haltestelle Stöckach aus. Der Unbekannte, der sich auch in der Stadtbahn befand, folgte ihr zunächst in einen Lebensmittelmarkt und anschließend in die Werastraße. Hier fragte er die Frau nach dem Weg und fasste ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:56

    POL-S: In Gegenverkehr geraten

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (15.01.2026) in der Schmidener Straße haben sich eine 32-jährige Frau, ein 35-jähriger Mann sowie ein Säugling leichte Verletzungen zugezogen. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Renault in der Schmidener Straße Richtung Brunnenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 33 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Skoda der Familie frontal ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:11

    POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

    Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (14.01.2026) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, ein Mehrfamilienhaus an der Schurwaldstraße angezündet zu haben. Ein Anwohner alarmierte gegen 03.30 Uhr die Polizei, weil jemand bei ihm sturmklingelte. Die hinzugerufenen Beamten bemerkten daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren