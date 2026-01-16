PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (14.01.2026) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, ein Mehrfamilienhaus an der Schurwaldstraße angezündet zu haben. Ein Anwohner alarmierte gegen 03.30 Uhr die Polizei, weil jemand bei ihm sturmklingelte. Die hinzugerufenen Beamten bemerkten daraufhin Brandspuren am Hauseingang. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten den Tatverdächtigen in Tatortnähe fest. Der 23-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch (14.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

