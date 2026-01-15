PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Süd (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend (14.01.2026) in eine Wohnung an der Heidelberger Straße eingebrochen, bei einer Wohnung an der Filderstraße blieb es beim Versuch. An der Heidelberger Straße hebelten die Unbekannten zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und gelangten so in die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von rund 400 Euro und flüchteten unerkannt. An der Filderstraße versuchten die Täter gegen 19.10 Uhr, eine Wohnungstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als sie scheiterten, flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

