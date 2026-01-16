Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (15.01.2026) in der Schmidener Straße haben sich eine 32-jährige Frau, ein 35-jähriger Mann sowie ein Säugling leichte Verletzungen zugezogen. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Renault in der Schmidener Straße Richtung Brunnenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 33 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Skoda der Familie frontal zusammen. Der Renault Fahrer blieb hierbei unverletzt. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Insassen des Skoda in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

