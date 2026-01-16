PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ans Gesäß gefasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (16.01.2026) in der Werastraße einer 21-Jährigen an das Gesäß gefasst. Die Frau fuhr gegen 14.50 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U1 stieg an der Haltestelle Stöckach aus. Der Unbekannte, der sich auch in der Stadtbahn befand, folgte ihr zunächst in einen Lebensmittelmarkt und anschließend in die Werastraße. Hier fragte er die Frau nach dem Weg und fasste ihr an das Gesäß. Als die 21-Jährige ihn anschrie flüchtete er. Der Unbekannte war zirka 20 Jahre alt und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und schwarze, kurze, lockige Haare. Er war von dünner Statur und trug eine schwarze Pufferjacke und eine schwarze Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4970089903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

