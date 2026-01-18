PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 77-Jähriger vermisst - Polizei fahndet mit Echtbild

Stuttgart- Nord / Luginsland (ots)

Die Polizei sucht mit Echtbildern nach einem 77 Jahre alten Mann aus Stuttgart-Luginsland. Er verließ am Samstagmittag (18.01.2026) gegen 12.00 Uhr eine medizinische Einrichtung in der Wolframstraße und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des 77-Jährigen. Er ist mit einer dunkelblauen Daunenjacke, einem olivgrünen Jogginganzug und blauen Turnschuhen bekleidet. Der Mann ist 185 cm groß, schlank und hat kurze schwarz/graue Haare. Zeugen, die den 77-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Vermisstenfahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
