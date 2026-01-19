PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge aus Autohäusern gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Neujahr (01.01.2026) und 12.01.2026 an der Hafenbahnstraße und an der Wangener Straße aus Autohäusern einen Nissan Navara sowie einen VW Tiguan gestohlen. Die Täter brachen zwischen 23.30 Uhr und 06.30 Uhr in die Autohäuser ein und flüchteten unerkannt mit den Fahrzeugen. Der Nissan Navara wurde am Freitag (16.01.2026) bei einem Wasserreservoir im Bereich Marxzell (Landkreis Karlsruhe) aufgefunden. Der VW Tiguan konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in der Neujahrswoche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Autohäuser oder des Wasserreservoirs in Marxzell beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 71189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:10

    POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Freitag (16.01.2026) bei einer Seniorin in Stuttgart-Hausen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter riefen die Seniorin gegen 20.15 Uhr an und gaukelten ihr vor, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlen müsse, ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:08

    POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag (17.01.2026) im Stadtgarten eine 18-jährige Frau sexuell belästigt. Die 18-Jährige lief gegen Mitternacht durch den Stadtgarten Richtung Hegelplatz. Sie bemerkte, dass ihr der Unbekannte folgte und immer näher kam. Als er zu ihr aufgeschlossen hatte, fasste er ihr ans Gesäß. Die junge Frau ging weiter und alarmierte die Polizei. Der Täter ist ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:07

    POL-S: Autoscheibe eingeschlagen und Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Freitagabend (16.01.2026) an der König-Karl-Straße an einem Opel Vivaro die Scheibe eingeschlagen und mehrere 10.000 Euro Bargeld erbeutet. Der 29 Jahre alte Fahrer stellte den Opel gegen 22.00 Uhr in einem Hinterhof der Hausnummer 68 ab. Als er gegen 23.10 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass die Scheibe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren