Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge aus Autohäusern gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Neujahr (01.01.2026) und 12.01.2026 an der Hafenbahnstraße und an der Wangener Straße aus Autohäusern einen Nissan Navara sowie einen VW Tiguan gestohlen. Die Täter brachen zwischen 23.30 Uhr und 06.30 Uhr in die Autohäuser ein und flüchteten unerkannt mit den Fahrzeugen. Der Nissan Navara wurde am Freitag (16.01.2026) bei einem Wasserreservoir im Bereich Marxzell (Landkreis Karlsruhe) aufgefunden. Der VW Tiguan konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in der Neujahrswoche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Autohäuser oder des Wasserreservoirs in Marxzell beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 71189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

