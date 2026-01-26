PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am frühen Samstagmorgen auf der L 550 bei Sinsheim wurden zwei Personen leicht verletzt, und es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Ein 19-jähriger Mann war kurz nach drei Uhr mit seinem BMW auf der L 550 von Weiler in Richtung Sinsheim unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der BMW gegen die Leitplanken. In der weiteren Folge schleuderte das Fahrzeug nach links und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammen, der von einem 23-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge kamen schließlich im Fahrbahnbegleitgrün zum Stehen.

Beide Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Sinsheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

