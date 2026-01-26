Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Heidelberg (ots)

Ein 21-Jähriger kam am Sonntagabend auf der L 598 von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Der junge Mann war kurz nach 23 Uhr mit seinem Fiat auf der L 598 von Sandhausen in Richtung Heidelberg-Kirchheim unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zur B 535 kam er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr über die Gegenfahrbahn in die abschüssige Böschung links der Straße und überschlug sich. Schließlich kam er im Maschendrahtzaun eines dortigen Grundstücks zum Stehen. Der 21-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

