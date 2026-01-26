Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW kollidiert mit Brückenpfeiler, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 6:50 Uhr auf der B 38 in Richtung Kreuz Weinheim zwischen der Westtangente und dem Abzweig nach Weinheim ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 60-jährige Fahrer mit seinem Lastwagen auf der B 38 in Richtung Weinheimer Kreuz, als der Arm des Ladekrans während der Durchfahrt mit dem dortigen Brückenbauwerk kollidierte. Der Kran war zum Unfallzeitpunkt bis zu einer Höhe von mehr als sechs Metern ausgefahren und konnte somit die Brücke, welche eine Durchfahrtshöhe von vier Metern aufweist nicht unbeschädigt passieren. Durch die Kollidion entstanden sowohl an der Brücke selber als an dem Lastwagen Sachschäden. Diese können derzeit noch nicht beziffert werden.

Während des Verkehrsunfalls traten Betriebsstoffe auf die Fahrbahn aus, so dass die Unfallstelle für die Dauer der Reinigungsmaßnahmen für ca. zwei Stunden gesperrt werden musste. Wie es dazu kommen konnte, dass der Ladekran sich nicht in der Nullstellung befand ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Mannheim eingeleitet wurden.

