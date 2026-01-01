PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Unruhige Silvesternacht

Nürnberg (ots)

Die Feuerwehr Nürnberg und die Integrierte Leitstelle Nürnberg schauen insgesamt auf eine unruhige Silvesternacht zurück. In der Zeit von gestern Abend 18 Uhr bis heute Morgen 6 Uhr gingen bei der ILS Nürnberg insgesamt 878 Notrufe ein. Daraus ergaben sich 152 Brände und 406 Rettungsdiensteinsätze im Leitstellengebiet. Im Einsatzbereich der Stadt Nürnberg ergaben sich daraus 78 Brände und 193 Rettungsdiensteinsäte. Bei den Brandeinsätzen handelte es sich überwiegend um Kleinbrände, ausgelöst durch Feuerwerkskörper. Es wurden aber auch mehrere Brandmeldeanlagen ausgelöst. Einige Einsätze zu Zimmerbränden oder Wohnungsbränden konnten schnell durch die Feuerwehren gelöscht werden. Außergewöhnliche Einsatzlagen waren zum Glück nicht dabei. Insgesamt ist festzustellen, dass die Anzahl an Kleinbränden in diesem Jahr deutlich angestiegen ist. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wurden auch bei diesem Jahreswechsel wieder durch zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren in Nürnberg unterstützt, die ehrenamtlich ihren Einsatzdienst zum Schutz der Nürnberger Bürger verrichtet haben!

Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle der Feuerwehr Nürnberg gerne zur Verfügung.

gez. Volker Skrok

Direktionsdienst in der Silvesternacht

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Nürnberg
Pressestelle
Telefon: +49 (0)911 231-6400
Fax: +49 (0)911 231-6405
E-Mail: fw-pressestelle@stadt.nuernberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

