PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen im gewerblichen Güter- und Transportverkehr

Mannheim/BAB 6 (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026, in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr, führte das Polizeipräsidium Mannheim auf dem Parkplatz Linsenbühl an der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim im Rahmen einer Schulungsmaßnahme eine Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güter- und Transportverkehrs mit ganzheitlichem Ansatz durch.

Unter der Federführung des Verkehrsdienstes Mannheim waren insgesamt 10 Kontrollkräfte der Polizei im Einsatz. Die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim wurden durch Mitarbeitende der Gewerbeaufsichtsämter der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises unterstützt. Das Bundesamt für Logistik und Mobilität führte parallel dazu an gleicher Örtlichkeit Kontrollen in eigener Zuständigkeit durch. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei insgesamt 11 Fahrzeuge und deren Fahrer. Bei insgesamt 9 Fahrer-/Fahrzeugeinheiten wurden Beanstandungen festgestellt, was einer Quote von fast 82 Prozent entspricht.

Insgesamt 9 Fahrzeuglenker hatten ihre Ruhezeiten bzw. die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit nicht eingehalten.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

   - In sieben Fällen ergaben sich Verstöße im Zusammenhang mit dem 
     digitalen Kontrollgerät (fehlerhafte Bedienung, etc.).
   - Zwei Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz.
   - Fünf Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung.
   - Drei Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung von Mängeln 
     untersagt.
   - Einem Fahrer wurde wegen Überladung die Weiterfahrt untersagt, 
     bis die Ladung umgeladen und ein Ersatzfahrer vor Ort war. Zudem
     war der Fahrer alkoholisiert.
   - Gegen einen Fahrer wird wegen unerlaubter Einreise und 
     unerlaubter Erwerbstätigkeit ermittelt.

Das Ergebnis der Kontrollen und die hohe Beanstandungsquote verdeutlichen eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:25

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Dieselkraftstoff - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am vergangenen Samstag, im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 22:45 Uhr, mehrere Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines LKW. Das Fahrzeug wurde zuvor von seinem Besitzer in der Straße In den Weinäckern am Straßenrand geparkt. Ersten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:12

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW kollidiert mit Brückenpfeiler, PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 6:50 Uhr auf der B 38 in Richtung Kreuz Weinheim zwischen der Westtangente und dem Abzweig nach Weinheim ein Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6203587 Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 60-jährige Fahrer mit seinem ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:56

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte legen Steine auf Radschnellweg - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte legten am Sonntag im Stadtteil Käfertal Steine auf dem Radschnellweg ab. Ein Zeuge meldete gegen 10:30 Uhr, dass im Bereich der Unterführung in Höhe der Leonie-Ossowski-Promenade Unbekannte eine größere Anzahl von Steinen auf die Fahrbahn des Radschnellwegs 15 abgelegt hatten. Da die Unterführung gut ausgeleuchtet ist, konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren