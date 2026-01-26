Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen im gewerblichen Güter- und Transportverkehr

Mannheim/BAB 6 (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026, in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr, führte das Polizeipräsidium Mannheim auf dem Parkplatz Linsenbühl an der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim im Rahmen einer Schulungsmaßnahme eine Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güter- und Transportverkehrs mit ganzheitlichem Ansatz durch.

Unter der Federführung des Verkehrsdienstes Mannheim waren insgesamt 10 Kontrollkräfte der Polizei im Einsatz. Die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim wurden durch Mitarbeitende der Gewerbeaufsichtsämter der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises unterstützt. Das Bundesamt für Logistik und Mobilität führte parallel dazu an gleicher Örtlichkeit Kontrollen in eigener Zuständigkeit durch. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei insgesamt 11 Fahrzeuge und deren Fahrer. Bei insgesamt 9 Fahrer-/Fahrzeugeinheiten wurden Beanstandungen festgestellt, was einer Quote von fast 82 Prozent entspricht.

Insgesamt 9 Fahrzeuglenker hatten ihre Ruhezeiten bzw. die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit nicht eingehalten.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- In sieben Fällen ergaben sich Verstöße im Zusammenhang mit dem digitalen Kontrollgerät (fehlerhafte Bedienung, etc.). - Zwei Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. - Fünf Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung. - Drei Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung von Mängeln untersagt. - Einem Fahrer wurde wegen Überladung die Weiterfahrt untersagt, bis die Ladung umgeladen und ein Ersatzfahrer vor Ort war. Zudem war der Fahrer alkoholisiert. - Gegen einen Fahrer wird wegen unerlaubter Einreise und unerlaubter Erwerbstätigkeit ermittelt.

Das Ergebnis der Kontrollen und die hohe Beanstandungsquote verdeutlichen eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell