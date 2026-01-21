Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Heiderhof: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Dienstag (20.01.2026) auf Mittwoch (21.01.2026) auf dem Heiderhofring ereignete.

Am späten Dienstagabend hatten Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg zunächst einen blauen Honda im Bereich eines Einkaufzentrums am Akazienweg beobachtet. Der Fahrzeugführer hatte beim Erblicken der Einsatzkräfte stark beschleunigt und war mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Im Rahmen einer Nachfahrt konnte der Pkw jedoch nicht mehr festgestellt werden. Gegen 01:30 Uhr meldete dann eine Zeugin bei der Leitstelle der Bonner Polizei einen mit aufheulendem Motor auf dem Heiderhofring umherfahrenden Autofahrer. Als die Polizeikräfte dem Hinweis nachgingen, bemerkten sie den oben beschriebenen blauen Honda, welcher augenscheinlich verunfallt in der Grünanlage neben der Fahrbahn des Heidehofrings zum Stehen gekommen war. Der Fahrer oder weitere Insassen des Fahrzeugs wurden vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen. Erste Ermittlungen an der Halteranschrift des Pkw ergaben Hinweise darauf, dass das Unfallfahrzeug zuvor entwendet worden sein könnte. Laut Zeugenangaben könnten sich zur Unfallzeit drei junge männliche Personen im Fahrzeug befunden haben.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die den Pkw in der Nacht zu Mittwoch auf dem Heiderhof beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Fahrzeuginsassen geben können, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell