Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: Tageswohnungseinbruch - Unbekannte entwenden Schmuck aus Wohnung - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus im Anemonenweg auf dem Venusberg ein. Die Täter brachen ein rückwärtiges Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und verschafften sich Zugang zu den Räumen. Anschließend verschlossen sie die Wohnungstür von innen mit einer Sicherungskette, um den Bewohnern während der Tatausübung den Zugriff zur Wohnung zu verwehren. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit erbeutetem Goldschmuck unbemerkt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen

