Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Diebstahl von Fahrzeugteilen vor Autohaus - Polizei bittet um Hinweise

Meckenheim (ots)

In der Nacht von Freitag (16.01.2026) auf Samstag (17.01.2026) entwenden Unbekannte mehrere Fahrzeugteile eines Audi RS Q8 in Meckenheim. Das hochpreisige Fahrzeug stand in der Nacht auf einem Schotterparkplatz unmittelbar vor einem Autohaus in der Straße Am Wiesenpfad. Die Täter bockten den Pkw auf Pflastersteine auf und entwendeten nicht nur die Reifen samt Felgen des Fahrzeugs, sondern ebenso die Motorhaube, das festeingebaute Navigationssystem sowie Scheinwerfer und Frontschürze. Bei der Tatausführung beschädigten sie neben den Fensterscheiben des angegangenen Autos auch die Scheiben und Karosserien der daneben parkenden Pkw.

Der hierdurch entstandene Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Tatzeitraum zwischen Freitagabend 18:00 Uhr und Samstagmorgen 09:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

