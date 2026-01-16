Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte hob Geld mit fremder Karte ab - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

Eine bislang unbekannte Frau ist verdächtig, am 05.10.2025 am Bonner Friedensplatz und in Bonn-Auerberg mit einer Debitkarte unbefugt rund 1.000,- Euro vom Konto einer 60-Jährigen abgehoben zu haben. Dabei wurde sie am Geldautomaten fotografiert. Die Karte war der Geschädigten zuvor auf bislang ungeklärte Weise abhandengekommen.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Frau geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/191890 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Frau geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

