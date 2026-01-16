Polizei Bonn

POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung: 84-jähriger Mann aus Klinik abgängig - Vermisster könnte sich in Bornheim aufhalten - Polizei bittet um Mithilfe

Bonn, Bornheim (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 84-jährigen Hans S. aus Bornheim. Der Vermisste befand sich bis zum gestrigen Donnerstagabend (15.01.2026) in einem Krankenhaus in Bonn-Hardtberg. Von dort aus wurde er als vermisst gemeldet.

Da eine hilflose Lage des 84-Jährigen nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Senior kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 173 cm groß - schlanke Statur - weiße, dünne Haare - leichter weißer Bart - trägt vermutlich einen Schlafanzug - schwarze Hose - schwarze Lederschuhe

Der Vermisste könnte sich nach einer Ortung seines Mobiltelefons mittlerweile in Bornheim aufhalten.

Wer den Mann gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell