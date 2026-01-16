Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Straßfeld: Autoaufbrecher in Straßfeld unterwegs - Sechs Fahrzeuge durchwühlt - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei hat Ermittlungen gegen unbekannte Täter aufgenommen, die im Zeitraum zwischen Mittwochabend (14.01.2026), 23:00 Uhr, und Donnerstagmorgen (15.01.2026), 06:20 Uhr, in der Swisttaler Ortslage Straßfeld insgesamt sechs Pkw teilweise aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht haben.

Auf der Kreuzstraße und der Dom-Escher-Straße gelangten die Unbekannten unter anderem durch das Einschlagen von Seitenscheiben in die Fahrzeuge. Dabei konnten sie Taschen, Kleidung und Geldbörsen entwenden. Mindestens ein Auto war zum Tatzeitpunkt nicht abgeschlossen.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 16 bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten. Wer etwas bemerkt hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät generell: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Diebe kennen jedes Versteck. Deshalb sind auch der Kofferraum und das abschließbare Handschuhfach keine sicheren Aufbewahrungsorte. Sichtbar abgelegte Rucksäcke oder Taschen sind für Diebe ein Anreiz das Fahrzeug aufzubrechen. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzen Abwesenheiten. Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun!

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell