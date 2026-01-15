Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Deutlich überhöhte Geschwindigkeit und positiver Drogenvortest - Autofahrer musste Blutprobe abgeben

Bonn (ots)

Am Donnerstagmorgen (15.01.2026) wurde eine Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache gegen 03:20 Uhr auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Lievelingsweg in der Bonner Nordstadt befuhr. Bei der Nachfahrt stellten die Beamten außerdem eine auffällig unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers fest.

In Höhe des Potsdamer Platzes hielten die Polizisten den 40-Jährigen zur Durchführung einer Verkehrskontrolle schließlich an. Bei der Kontrolle zeigte der Mann zahlreiche Ausfallerscheinungen, weshalb sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Der darauffolgende freiwillige Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Durch einen Arzt wurde dem Autofahrer daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Neben der Sicherstellung seines Führerscheins, wurde eine Strafanzeige sowie eine Meldung an das zuständige Straßenverkehrsamt bezüglich der Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen gefertigt.

