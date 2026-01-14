PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Rund 2,4 Promille - 46-Jähriger muss nach Trunkenheitsfahrt Blutprobe abgeben

Bonn (ots)

Eine Rettungsdienstbesatzung wurde am Dienstagmittag (13.01.2026) in der Breniger Straße in Swisttal-Heimerzheim auf einen 46-jährigen Autofahrer aufmerksam, der einen alkoholisierten Eindruck auf die Rettungskräfte machte. Durch eine Streifenwagenbesatzung der Wache Rheinbach wurde der Fahrzeugführer vor Ort angetroffen und kontrolliert. Hierbei zeigte der Mann deutliche Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille, weshalb dem Beschuldigten durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Da sich an dem Fahrzeug deutlich sichtbare Beschädigungen befanden, wurde der 46-Jährige zu einem Unfallgeschehen befragt. Hierbei zeigten sich Hinweise auf eine tags zuvor begangene Verkehrsunfallflucht des Mannes in einem noch unbekannten Parkhaus.

Eine Abfrage des Fahrzeugs in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass für den Pkw keine gültige Versicherung vorliegt. Aus diesem Grund wurden die Kennzeichen vor Ort entstempelt. Zudem wurde der Führerschein des Autofahrers sichergestellt.

Gegen den 46-Jährigen sowie seine Freundin als Halterin des Pkw wurden mehrere Anzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernommen.

