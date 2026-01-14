Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: 14 Kellereinbrüche in Bonner Nordstadt und in Bonn-Buschdorf - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei hat Ermittlungen aufgrund von zahlreichen Einbrüchen in Kellerverschläge in der Bonner Nordstadt und in Bonn-Buschdorf aufgenommen.

Im Zeitraum vom 07.01.2026, 18:30 Uhr, bis zum 13.01.2026, 17:15 Uhr, brachen Unbekannte in fünf Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Krausfeld ein und durchsuchten die Abteile nach Wertgegenständen. Ein Zeuge konnte Angaben zu einer verdächtigen Person tätigen, die sich am Morgen des 09.01.2026 vor der Hauseingangstür des Objekts aufgehalten haben soll. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

20-30 Jahre alt - Männlich - Schlank, ca. 70kg - Dunkelblonde, mittellange Jahre - Ungepflegter, blonder Bart (etwas länger als drei Tage) - Dunkle Jacke - Dunkle Jogginghose

Auf der Buschdorfer Straße kam es im Zeitraum zwischen dem 12.01.2026, 18:00 Uhr, und dem 13.01.2026, 05:30 Uhr, zu insgesamt neun Aufbrüchen von Kellerverschlägen. Unbekannte gelangten über bisher noch ungeklärte Art und Weise in die Tiefgarage des Wohnkomplexes und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten. Neben neun vollendeten Taten, scheiterten sie bei dem Aufbruch eines Abteils an einer guten Sicherung. Anschließend verließen die Unbekannten das Objekt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch das Tiefgaragentor.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebene Person oder weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Tatortnähe beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

