Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Pkw-Brand - Zeugenhinweise erbeten

Bonn (ots)

Nach dem Brand eines Pkw am Montagabend (12.01.2026) auf der Mittelstraße in Bonn-Plittersdorf, hat das auf Brandermittlungen spezialisierte Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Durch eine Anwohnerin konnte gegen 22:10 Uhr ein Knallgeräusch wahrgenommen werden, woraufhin sie das in Flammen stehende Fahrzeug in der Zufahrt zu einem Hinterhof erblickte. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr brachten den gemeldeten Brand kurze Zeit später unter Kontrolle. An dem Wagen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 14.500 Euro. Durch die Kriminalwache der Bonner Polizei wurde der Pkw nach dem Abschluss der Löscharbeiten zu Beweiszwecken sichergestellt.

Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder unter KK11.Bonn@polizei.nrw.de mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

