Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Einbruch in Goldankaufgeschäft - Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch in das Ladengeschäft eines Goldankaufs in Bad Godesberg am Sonntagabend (11.01.2026) gelang Streifenwagenbesatzungen der Wache Bad Godesberg vor Ort die Festnahme von drei Tatverdächtigen.

(siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6194757 vom 12.01.2026)

Am Montag, 12.01.2026, erließ ein Richter auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die drei Männer im Alter von 21, 23 und 45 Jahren. Gegen den 45-jährigen Tatverdächtigen lag zudem bereits ein europäischer Untersuchungshaftbefehl vor.

Im Rahmen der weitergehenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 wird auch geprüft, ob die Tatverdächtigen mit weiteren, bislang ungeklärten Taten in Verbindung stehen.

