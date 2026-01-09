Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte setzte gestohlene Bankkarte an Geldautomaten ein - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einer bislang unbekannten Frau. Sie soll am 30.10.2025 eine zuvor entwendetet Bankkarte einer 82-jährigen Geschädigten an einem Geldautomaten in Bad Godesberg eingesetzt und dort Bargeld abgehoben haben.

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/191260 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Frau machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk16.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell