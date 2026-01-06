Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Raub auf Kiosk - Zwei Tatverdächtige ermittelt

Bonn (ots)

Nach dem Raub auf einen Kiosk an der Breite Straße am Sonntagabend (28.12.2025) und ersten Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei wurden bereits am vergangenen Mittwoch (31.12.2025) zwei 14-jährige Tatverdächtige ermittelt. Beide stehen im Verdacht, zur Tatzeit einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und anschließend Bargeld aus der Kasse des Kiosks entwendet zu haben (siehe dazu unsere Meldung vom 29.12.2025, 15:48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6187338).

Die beiden Jugendlichen waren einer Streife der Wache GABI im Bonner Hofgarten aufgefallen, da ihr Erscheinungsbild und ihre Kleidung mit den Angaben aus den Zeugenbeschreibungen übereinstimmten. Bei der Kontrolle der 14-Jährigen ergaben sich dann Hinweise auf eine Tatbegehung durch die Jugendlichen, die sich auch bei den im Anschluss erfolgten zwei Wohnungsdurchsuchungen weiter konkretisierten. Im Einsatzverlauf wurden dabei Mobiltelefone, mutmaßliche Tatbekleidung, Betäubungsmittel und eine PTB-Waffe sichergestellt.

Nach der Durchführung erster Maßnahmen waren die beiden Jugendlichen am 31.12.2025 in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft in die Obhut der Eltern übergeben worden, da keine Haftgründe für sie vorlagen. Bei weitergehenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 konnte einer der beiden 14-Jährigen in den Folgetagen noch als Tatverdächtiger eines versuchten Raubdeliktes auf eine Bäckerei in Küdinghoven vom 16.10.2025 identifiziert werden (siehe dazu unsere Meldung vom 17.10.2025, 13:07 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6139947), was die erneute Prüfung der Voraussetzungen eines Haftbefehls in engem Austausch mit der Bonner Staatsanwaltschaft nach sich zog. Gegen beide Jugendliche wird nun weiter ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell