Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Einbrüche in Kiosk - Kriminalpolizei nahm 19-jährigen Tatverdächtigen fest

Bonn (ots)

Nach mehreren Einbrüchen und einem Einbruchsversuch in einen Kiosk in Rheinbach nahm die Bonner Kriminalpolizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Mann steht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand im Verdacht, im Zeitraum zwischen dem 29.12.2025 und dem 04.01.2026 in drei Fällen in einen Kiosk in Rheinbach eingebrochen zu sein. Ihm wird vorgeworfen, aus dem Verkaufsraum Tabak und Bargeld entwendet zu haben. Ein erneuter Einbruchsversuch in denselben Kiosk in der Nacht vom 05.01.2026 auf den 06.01.2026 scheiterte.

Nach der jeweiligen Tatortaufnahme und Spurensicherung übernahm das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen zu den Einbruchsdelikten. Hierbei ergab sich ein Tatverdacht gegen den 19-jährigen Mann aus Rheinbach. Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Ermittler am Dienstag (06.01.2026) die Wohnung des Verdächtigen. Dabei stellten sie Beweismittel sicher.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Im Verlauf des Mittwochs (07.01.2026) soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell