Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt/-Weststadt: 39-jähriger Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Bonn (ots)

In der Nacht zu Montag (05.01.2026), gegen 01:30 Uhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache auf der Immenburgstraße die Trunkenheitsfahrt eines 39-jährigen Autofahrers.

Der VW-Fahrer war den Beamten zuvor auf dem Kaiser-Karl-Ring aufgefallen, wo er mehrfach abwechselnd auffallend langsam oder mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Weststadt fuhr. Nachdem der 39-Jährige auch den Mittelstreifen überfahren sowie einen Bordstein berührt hatte, wurde das Fahrzeug in der Immenburgstraße gestoppt. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen die Beamten sofort Alkoholgeruch wahr, auf dem Beifahrersitz lag zu diesem Zeitpunkt eine angebrochene Flasche Schnaps. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest beim Fahrer ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Daraufhin musste der Mann die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurden ihm von einem Arzt mehrere Blutproben entnommen, da sich auch Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum ergaben. Nach der Anzeigenerstattung, Untersagung der Weiterfahrt und Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel konnte der 39-Jährige die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

