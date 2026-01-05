Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Spiegel an mehreren Autos beschädigt - Polizei stellte Tatverdächtigen nach Zeugenhinweis

Bonn (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (04.01.2026) gegen 07:50 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, der auf der Meckenheimer Straße in Mehlem den Außenspiegel eines dort geparkten Fahrzeuges abtrat. Der Zeuge wählte den Notruf 110 und verfolgte den Tatverdächtigen, der auf seinem weiteren Weg über die Mainzer Straße weitere Fahrzeuge beschädigte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 28-jährigen Täter schließlich stellen.

Der polizeibekannte Mann hatte letztlich insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt und so einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro verursacht, indem er die Außenspiegel abgetreten bzw. abgeschlagen hatte. Den 28-Jährigen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Erneut führte der schnelle Hinweis eines aufmerksamen Zeugen zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

