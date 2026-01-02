Polizei Bonn

POL-BN: Sankt Augustin: 30-Jähriger wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes festgenommen - Meldung -2-

Sankt Augustin (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn hatten am Mittwochabend (31.12.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Sankt Augustin aufgenommen.

Gegen 18:10 Uhr war an diesem Abend bei der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises ein Notruf eingegangen, da in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Pappelweg in Niederpleis ein lebloser Mann aufgefunden worden war (siehe dazu auch unsere Meldung vom 31.12.2025, 23:10 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6188222). Aus den ersten Feststellungen vor Ort resultierten dabei Hinweise auf ein Fremdverschulden, weshalb die Mordkommission alarmiert wurde.

Infolge der bisherigen Ermittlungen ergeben sich bislang keine berechtigten Zweifel daran, dass es sich bei dem Opfer um den 61-jährigen Bewohner der Tatortwohnung handelt. Weiterhin besteht nach dem derzeitigen Sachstand ein dringender Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Nachbarn des Opfers. Am Donnerstagnachmittag (01.01.2026) wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Er wird heute (02.01.2026) einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Mordkommission zum Ablauf und den Hintergründen der Tat dauern indes weiter an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell