PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Sankt Augustin: Verdacht eines Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Sankt Augustin (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben am Mittwochabend (31.12.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Sankt Augustin aufgenommen.

Gegen 18:10 Uhr ging bei der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises ein Notruf ein, der Polizei und den Rettungsdienst der Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus führte. In dem Objekt auf dem Pappelweg im Stadtbezirk Niederpleis fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung einen leblosen, noch nicht identifizierten Mann vor. Nach den ersten Ermittlungen liegen Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Deshalb übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von EKHK Jürgen Hülder in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Florian Geßler die weiteren Ermittlungen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Neben der Spurensicherung vor Ort, den Ermittlungen zum möglichen Geschehensablauf und den Hintergründen suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen am und um den Tatort im Laufe des Mittwochs gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 15:55

    POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Kripo ermittelt nach Einbruchsversuch

    Bonn (ots) - Eine unbekannte Frau hat am vergangenen Mittwoch (24.12.2025) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Zur Marterkapelle in Lengsdorf einzubrechen. Zur Tatzeit zwischen 14:40 Uhr und 21:30 Uhr gelangte die mutmaßliche Einbrecherin auf das Grundstück des Hauses und versuchte, eine Terrassentüre aufzubrechen. Die gut gesicherte Türe hielt jedoch Stand, sodass die Tatverdächtige von ihrem Vorhaben ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 15:48

    POL-BN: Bonn-Nordstadt: Raub auf Kiosk - Jugendliche drohten mit Schusswaffe

    Bonn (ots) - Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Sonntagabend (28.12.2025) einen Kiosk in der Bonner Nordstadt überfallen. Zur Tatzeit gegen 20:25 Uhr betraten die Tatverdächtigen den Verkaufsraum an der Breite Straße, bedrohten einen Angestellten mit einer Schusswaffe und entnahmen anschließend Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss verließen sie den Kiosk ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:27

    POL-BN: Bonn-Pützchen: Geldautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

    Bonn (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde in Pützchen-Bechlinghoven ein Geldausgabeautomat aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 25.12.2025, 22:40 Uhr, und Montag, 29.12.2025, 09:15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf derzeit ungeklärtem Weg in das Gebäude an der Marktstraße. Von hier aus verschafften sie sich Zugang zur Rückseite des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren