Polizei Bonn

POL-BN: Sankt Augustin: Verdacht eines Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Sankt Augustin (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben am Mittwochabend (31.12.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Sankt Augustin aufgenommen.

Gegen 18:10 Uhr ging bei der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises ein Notruf ein, der Polizei und den Rettungsdienst der Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus führte. In dem Objekt auf dem Pappelweg im Stadtbezirk Niederpleis fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung einen leblosen, noch nicht identifizierten Mann vor. Nach den ersten Ermittlungen liegen Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Deshalb übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von EKHK Jürgen Hülder in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Florian Geßler die weiteren Ermittlungen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Neben der Spurensicherung vor Ort, den Ermittlungen zum möglichen Geschehensablauf und den Hintergründen suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen am und um den Tatort im Laufe des Mittwochs gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

