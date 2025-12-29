PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Raub auf Kiosk - Jugendliche drohten mit Schusswaffe

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Sonntagabend (28.12.2025) einen Kiosk in der Bonner Nordstadt überfallen.

Zur Tatzeit gegen 20:25 Uhr betraten die Tatverdächtigen den Verkaufsraum an der Breite Straße, bedrohten einen Angestellten mit einer Schusswaffe und entnahmen anschließend Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss verließen sie den Kiosk und liefen in unbekannter Richtung davon. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der Unbekannten, die nach bisherigen Ermittlungen wie folgend beschrieben werden können:

Erste Person: Schlanke Statur, heller Hautteint, beige Kappe mit Muster (braunes Gucci-Pattern), schwarze Nike-Jacke mit Kapuze, schwarze Trainingshose mit Wappen des FC Barcelona auf Höhe des rechten Oberschenkels, weiße Turnschuhe, blaue Einmalhandschuhe, sprach Deutsch ohne Akzent.

Zweite Person: Schlanke Statur, heller Hautteint, dunkle Augen, grau-braune Mütze, dunkle Daunenjacke mit Kapuze, dunkle Jeans, weiß-graue Nike Turnschuhe ("Dunk Low"), blaue Einmalhandschuhe, sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind die beschriebenen Jugendlichen am Sonntagabend in Tatortnähe aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

