POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Kripo ermittelt nach Einbruchsversuch

Bonn (ots)

Eine unbekannte Frau hat am vergangenen Mittwoch (24.12.2025) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Zur Marterkapelle in Lengsdorf einzubrechen.

Zur Tatzeit zwischen 14:40 Uhr und 21:30 Uhr gelangte die mutmaßliche Einbrecherin auf das Grundstück des Hauses und versuchte, eine Terrassentüre aufzubrechen. Die gut gesicherte Türe hielt jedoch Stand, sodass die Tatverdächtige von ihrem Vorhaben abließ und vom Tatort flüchtete. Wie sich im Rahmen der Tatortaufnahme herausstellte, war die Unbekannte von einer Kamera aufgezeichnet worden. Sie kann demnach als etwa 25-35 Jahre alt, mit dunklen, dünnen Haaren, tiefen Augenringen sowie einer Zahnlücke zwischen den Vorderzähnen beschrieben werden und soll einen rosa Schal, eine dunkle Jacke und einen Rucksack in schwarz mit weißen Punkten getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebene Frau oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Lengsdorf gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

