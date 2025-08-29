Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Unkel (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 28.08.2025 , auf Freitag, dem 29.08.2025, kam es in der Lohbergstraße in Unkel zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparkter Pkw beschädigt wurde. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Linz zu richten

