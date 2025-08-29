Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht
Unkel (ots)
In der Nacht von Donnerstag, dem 28.08.2025 , auf Freitag, dem 29.08.2025, kam es in der Lohbergstraße in Unkel zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparkter Pkw beschädigt wurde. Der Verursacher beging Unfallflucht.
Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Linz zu richten
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz
Telefon: 02644/943-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell