Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: Schwerer Diebstahl aus Wertschließfächern in Bankfiliale - Bonner Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Die Bonner Kriminalpolizei ermittelt nach einem schweren Diebstahl aus Wertschließfächern in einer Bankfiliale in der Bonner Innenstadt.

Am 17.12.2025, gegen 15:30 Uhr, wurde die Bonner Polizei durch die Leitung der Bankfiliale alarmiert, nachdem festgestellt worden war, dass zwei Wertschließfächer von Privatkunden durch Unbekannte aufgebrochen und geleert worden waren. Aus den beiden Wertschließfächern wurden Wertsachen, darunter überwiegend Gold mit einem hohen Gesamtwert, entwendet.

Nach der Tatortaufnahme und Spurensicherung vor Ort übernahm das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zu dem Fall.

Nach dem Ergebnis der bislang durchgeführten, umfangreichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 22-jährigen ehemaligen Mitarbeiter der betroffenen Bankfiliale.

Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler am Abend des 19.12.2025 die Wohnanschrift des Verdächtigen sowie dessen Nebenwohnsitz und beschlagnahmten - auch digitale - Beweismittel, die derzeit ausgewertet werden.

Der 22-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in das Polizeipräsidium gebracht. Nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen zu seinem Tatbeitrag sowie zum Gesamtgeschehen dauern weiter an.

Weitergehende Angaben zu dem vorliegenden Delikt können unter Berücksichtigung der noch laufenden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Tatzusammenhänge mit sonstigen Diebstahls- oder Einbruchsdelikten in Bankfilialen wurden durch die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 geprüft, können jedoch nach dem derzeitigen Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

  • 01.01.2026 – 10:26

    POL-BN: Jahreswechsel 2025/2026 - Erste Bilanz der Bonner Polizei

    Bonn (ots) - Am Neujahrstag blickt die Bonner Polizei auf eine einsatzintensive Silvesternacht 2025/2026 zurück. Der Übergang in das neue Jahr wurde mit einem Großeinsatz begleitet, bei dem rund 90 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz waren. In der Zeit vom 31.12.2025, 20:00 Uhr, bis zum 01.01.2026, 06:00 Uhr, gingen bei der Einsatzleitstelle der Bonner Polizei 234 Notrufe und Meldungen ein. Gemeldet wurden dabei ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 23:10

    POL-BN: Sankt Augustin: Verdacht eines Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

    Sankt Augustin (ots) - Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben am Mittwochabend (31.12.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Sankt Augustin aufgenommen. Gegen 18:10 Uhr ging bei der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises ein Notruf ein, der Polizei und den Rettungsdienst der Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus führte. In dem ...

    mehr
