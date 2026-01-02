Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: Schwerer Diebstahl aus Wertschließfächern in Bankfiliale - Bonner Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Die Bonner Kriminalpolizei ermittelt nach einem schweren Diebstahl aus Wertschließfächern in einer Bankfiliale in der Bonner Innenstadt.

Am 17.12.2025, gegen 15:30 Uhr, wurde die Bonner Polizei durch die Leitung der Bankfiliale alarmiert, nachdem festgestellt worden war, dass zwei Wertschließfächer von Privatkunden durch Unbekannte aufgebrochen und geleert worden waren. Aus den beiden Wertschließfächern wurden Wertsachen, darunter überwiegend Gold mit einem hohen Gesamtwert, entwendet.

Nach der Tatortaufnahme und Spurensicherung vor Ort übernahm das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zu dem Fall.

Nach dem Ergebnis der bislang durchgeführten, umfangreichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 22-jährigen ehemaligen Mitarbeiter der betroffenen Bankfiliale.

Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler am Abend des 19.12.2025 die Wohnanschrift des Verdächtigen sowie dessen Nebenwohnsitz und beschlagnahmten - auch digitale - Beweismittel, die derzeit ausgewertet werden.

Der 22-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in das Polizeipräsidium gebracht. Nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen zu seinem Tatbeitrag sowie zum Gesamtgeschehen dauern weiter an.

Weitergehende Angaben zu dem vorliegenden Delikt können unter Berücksichtigung der noch laufenden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Tatzusammenhänge mit sonstigen Diebstahls- oder Einbruchsdelikten in Bankfilialen wurden durch die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 geprüft, können jedoch nach dem derzeitigen Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

