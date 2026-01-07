PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Stieldorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Tageswohnungseinbruch

Königswinter (ots)

Am Dienstag (06.01.2026) brachen Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Margaretenstraße in Königswinter-Stieldorf ein.

Zur Tatzeit zwischen 12:30 Uhr und 16:40 Uhr gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und brachen im rückwärtigen Bereich eine Terrassentüre auf. Nach dem Einstieg in die Erdgeschosswohnung wurde diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Im Anschluss wurde auch die Wohnung im Obergeschoss betreten. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Ob und was entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

