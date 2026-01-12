Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Unbekannte entwendeten bei Einbruch in Reihenhaus Schmuck - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 09.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus auf der Luisenstraße in Bonn-Kessenich ein.

Nach der Spurenlage verschafften sich die Unbekannten über die rückseitige Terassentür Zutritt in die Erdgeschosswohnung des Hauses und durchsuchten das Schlafzimmer gezielt nach möglichem Diebesgut. Nach bisherigen Feststellungen entwendeten die Täter Schmuck und entkamen anschließend unerkannt vom Tatort.

Das zuständige KK 13 übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Fall und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

