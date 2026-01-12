Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Einbruch in Goldankaufgeschäft - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch in das Ladengeschäft eines Goldeinkaufs in einem Einkaufszentrum in Bad Godesberg nahm die Bonner Polizei am Sonntagabend (11.01.2026) drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Den drei Männern im Alter von 21, 23 und 45 Jahren wird nach derzeitigem Ermittlungsstand vorgeworfen, gegen 18:45 Uhr gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen zu sein und dort Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet zu haben. Hierbei konnten sie durch die Ladeninhaberin auf einer Überwachungskamera beobachtet werden, die umgehend die Polizei informierte.

Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen der Wache Bad Godesberg konnten die drei Tatverdächtigen nach kurzer Flucht aus dem Gebäude stellen und vorläufig festnehmen. Gegen den 45-jährigen Tatverdächtigen lag ein europäischer Haftbefehl vor.

Nach den ersten Maßnahmen durch die Bonner Kriminalwache hat das Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen übernommen. In Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft, werden die Tatverdächtigen am heutigen Montagnachmittag (12.01.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell