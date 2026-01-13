Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Oedekoven: Widerstand nach Verkehrskontrolle - Alkoholisierter 22-Jähriger musste Blutprobe abgeben

Bonn (ots)

Am Montagmorgen (12.01.2026) wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bonn-Duisdorf auf einen Autofahrer aufmerksam, der trotz winterlicher Witterungsbedingungen ein zügiges Fahrverhalten zeigte.

Auf der Straße Am Rathaus in Alfter-Oedekoven stoppte der Fahrzeugführer aprupt auf einer Parkfläche, woraufhin die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durchführten. Hierbei beobachteten sie, dass der Fahrzeugführer, der sich allein im Auto befand, auf den Beifahrersitz wechselte.

Im Zuge der Kontrolle stellte die Streifenwagenbesatzung eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest, der sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Zudem zeigte der Mann ein zunehmend aggressives und unkooperatives Verhalten gegenüber den Beamten, die er fortlaufend beleidigte und provozierte, weshalb er für die weiteren Kontrollmaßnahmen fixiert werden musste.

Nachdem der 22-jährige Fahrzeugführer einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeipräsidium Bonn wurde er aufgrund seines verbal und körperlich aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen.

Den polizeibekannten Mann, der bereits in der Vergangenheit auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig wurde, erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell