POL-BN: Bonn-Beuel: Fenster aufgehebelt - Polizei bittet um Hinweise nach Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in Bonn-Beuel aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten Unbekannte in der Zeit von Sonntag (11.01.2026), 15:30 Uhr, bis Montag (12.01.2026), 07:30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses auf der Rudolf-Hahn-Straße. Nach der Spurenlage wurden die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht, hierbei entwendeten die Tatverdächtigen Schmuck und Uhren. Anschließend entfernten sich die Einbrecher unbemerkt vom Tatort.

Das Polizei Bonn bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

