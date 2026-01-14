Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt

Bonn (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits in der Nacht auf den 23.12.2025 in der Bonner Innenstadt ereignet hat, sucht die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz der Bonner Polizei Zeugen und bittet um Hinweise zu mehreren bislang unbekannten Männern.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielt sich der 35-jährige Geschädigte zur Tatzeit gegen 00:45 Uhr vor einem Schnellimbiss in der Maximilianstraße auf, als eine Gruppe von mehreren Männern aus Richtung Kaiserstraße auf ihn zukam. Die Personen trugen nach Angaben des Geschädigten eine einheitliche Bekleidung, die als Burschenschaftsuniform mit Mützen und schwarz-rot-goldenen Bändern beschrieben wurde.

Aus der Gruppe heraus kam es zunächst zu verbalen Provokationen, die sich offenbar auf Buttons mit politischen Statements auf der Kopfbedeckung des Geschädigten bezogen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation in eine körperliche Auseinandersetzung. Der Geschädigte wurde durch Tritte zu Boden gebracht und dabei schwer am Fuß verletzt. Die Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannter Richtung vom Tatort.

Erst rund 90 Minuten später verständigten Passanten den Rettungsdienst für den verletzten Mann. Die Polizei wurde nicht hinzugezogen. Nach einer späteren medizinischen Untersuchung wurden mehrfache Bänderrisse festgestellt, die bereits operativ behandelt werden mussten. Am 30.12.2025 erfolgte schließlich eine Anzeigenerstattung bei der Polizei.

Zwei Männer aus der Gruppe können wie folgend beschrieben werden:

Person 1: Etwa 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß - breite Statur - Bart - bekleidet mit der beschriebenen Uniform - sprach akzentfrei Deutsch.

Person 2: Etwa 25-30 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - schlanke Statur - bekleidet mit der beschriebenen Uniform - sprach akzentfrei Deutsch.

Da sich im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen Hinweise auf eine mögliche politische Motivation der Tat ergaben, hat der Staatsschutz der Bonner Polizei die Ermittlungen übernommen.

Da der Tatort zur fraglichen Zeit stark frequentiert war, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität der beschriebenen Personengruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an poststelle.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell