POL-BN: Bonn-Pützchen/Bechlinghoven: Raubüberfall auf Supermarkt - Wer hat etwas beobachtet?

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei fahndet nach einem Mann, der am Mittwochabend (14.01.2026) einen Supermarkt auf der Reinold-Hagen-Straße überfallen hat. Gegen 17:05 Uhr betrat der Unbekannte das Lebensmittelgeschäft und forderte einen Kassierer unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit seiner Beute flüchtete der Mann im Anschluss fußläufig über eine Fußgängerbrücke über den Mühlenbach in Richtung der Reinold-Hagen-Straße vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme des Mannes, der von Zeugen wie folgend beschrieben wird:

Etwa 40-50 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli und schwarzer Jogginghose - trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz - leichter Buckel. Bei der Tatwaffe könnte es sich um ein Jagdmesser mit dunkler Klinge gehandelt haben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

