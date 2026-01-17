PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Unbekannte hob Geld mit fremder Karte ab

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndete mit Fotos nach einer zunächst unbekannten Frau, der vorgeworfen wird, am 05.10.2025 in Bonn mit einer Debitkarte unbefugt Geld vom Konto einer 60-Jährigen abgehoben zu haben. (siehe hierzu Pressemeldung vom 16.01.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6198075)

Die abgebildete Frau konnte ermittelt werden. Die Fotofahndung wird daher zurückgenommen.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 15 dauern weiter an.

