Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Wohnung

Kindenheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 24.12.2025, 16:00 bis 23:55 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich über eine nicht verschlossene Küchentür in eine Wohnung in der Hauptstraße in Kindenheim.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld sowie ein Paar limitierte Sammlerschuhe im Wert von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Hauptstraße oder in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Honisch, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

