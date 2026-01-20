Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuch in Restaurant - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Am 20.01.2026, gegen 00:40 Uhr, versuchten zwei vermummte Männer in ein Restaurant an der Carl-Benz-Straße in Bornheim-Roisdorf einzubrechen. Dabei machte sich einer beiden Täter an der Eingangstür des Restaurants zu schaffen, während der andere die Umgebung beobachtete. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden hierbei von einem Lieferanten entdeckt, der zu dieser Zeit Waren anlieferte. Die beiden vermummten Personen flohen daraufhin in Richtung der Tankstelle an der Alexander-Bell-Straße vom Tatort. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen: Beide Personen werden als männlich, kräftig gebaut, dunkel gekleidet und mit Schals vor dem Gesicht beschrieben. Einer der beiden Täter trug vermutlich eine helle Hose. Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch gemacht haben, oder Angaben zur Identität/zum aktuellen Aufenthalt der beschriebenen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

