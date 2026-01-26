Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Mannheim (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag wurde auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen eine Person leicht verletzt.

Ein 51-jähriger Mann fuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem VW auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Mannheim musste der vor ihm fahrende 53-Jährige seinen Mercedes-Benz auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen. Dies erkannte der 51-Jährige zu spät und konnte eine Kollision mit dem Heck des vorausfahrenden Mercedes-Benz nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde eine 66-jährige Insassin des Mercedes-Benz leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegt bei etwa 10.000 Euro.

