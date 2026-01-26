PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beleidigt und bedroht Mann beim Aufhängen von Plakaten für eine politische Veranstaltung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr war ein 50-Jähriger auf einem Parkplatz in der Straße Am Friedhof unterwegs, um Plakate für eine politische Veranstaltung aufzuhängen. Hierbei wurde er von einem bislang Unbekannten mit Worten der Gossensprache beleidigt. Dieser beschimpfte den Mann und forderte ihn auf, die Stadt zu verlassen. Im weiteren Verlauf zerriss er zwei Plakate, ging auf den 50-Jährigen zu und bedrohte diesen verbal, indem er ihm Schläge androhte. Ohne jedoch handgreiflich zu werden, verließ der Tatverdächtige anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Er führte zum Zeitpunkt der Tat ein schwarzes Herrenrad mit silberfarbener Gabel bei sich. Auf dem Gepäckträger des Fahrrades befand sich eine kleine, schwarze, geschlossene Transportbox.

Die bislang unbekannte Person war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer dunkelblauen Daunenjacke, einer grauen Jogginghose und braunen Schuhen. Außerdem trug er eine Sonnenbrille im Gesicht und eine blaue Mütze auf dem Kopf.

Durch das Zerstören der Plakate entstand ein Sachschaden von geringem Wert.

Das zuständige Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem bislang unbekannten Täter mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

