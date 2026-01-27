POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Hallenwand mit Farbschmierereien verunstaltet - Zeugenaufruf
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Eine bislang unbekannte Täterschaft besprühte im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagfrüh großflächig die Außenwand einer Mehrzweckhalle in der Bahnhofstraße. Bei den Farbschmierereien handelte es sich um Schriftzüge, krude Zeichnungen und Symbole, die in verschiedenen Farben auf einer Fläche von ungefähr 8 x 1,5 Meter gesprüht wurden. Der so entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Waibstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 07263/ 5807 zu melden.
