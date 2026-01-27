PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Hallenwand mit Farbschmierereien verunstaltet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft besprühte im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagfrüh großflächig die Außenwand einer Mehrzweckhalle in der Bahnhofstraße. Bei den Farbschmierereien handelte es sich um Schriftzüge, krude Zeichnungen und Symbole, die in verschiedenen Farben auf einer Fläche von ungefähr 8 x 1,5 Meter gesprüht wurden. Der so entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Waibstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 07263/ 5807 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

