Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen gewaltsam Zugang zu einem LKW im Mannheimer Stadtteil Luzenberg und entwendete daraus mehrere Werkzeugkoffer.

Das Fahrzeug der Marke Daimler-Benz wurde am Samstag gegen 13:00 Uhr von seinem Besitzer in der Stationsstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Als er am Montag gegen 06:45 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug gewaltsam geöffnet worden war. Der oder die Unbekannte entwendete daraus mehrere Werkzeugkoffer. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Der Schaden am Fahrzeug kann bislang nicht beziffert werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

