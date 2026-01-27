Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Dieb stiehlt Schuhe und Sekt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein Zeuge meldete am Montag um kurz vor 21 Uhr der Polizei einen Mann, der sich unbefugt auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Rohrbacher Straße aufhielt und dort abgestellte Schuhe sowie eine Flasche Prosecco stahl. Der Unbekannte öffnete die Sektflasche, ließ sie dann aber an der Örtlichkeit zurück. Kurze Zeit später verließ der Mann aus bislang unbekanntem Grund fluchtartig das Grundstück. Dabei ließ er immer wieder einzelne Schuhe, die er zuvor gestohlen hatte, fallen. Nur wenig später versuchte er ein Fahrrad zu stehlen. Dessen Besitzer hielt ihn aber davon ab. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnte den 26-jährigen Tatverdächtigen an einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle antreffen und vorläufig festnehmen. Hiergegen leistete der Mann Widerstand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Um 2:35 Uhr trat der Mann jedoch erneut in Erscheinung, als er unberechtigt auf ein Grundstück in der Odenwaldstraße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim gelangte und dabei ein Zaunelement beschädigte. Es stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der 26-Jährige wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich nun unter anderem wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell